Через несколько минут в Холменколлене начнется мужская биатлонная гонка преследования

Общий зачет Кубка мира досрочно и за явным преимуществом выиграл Йоханес Бе из Норвегии. Который и уйдет сегодня на старт пасьюта первым. А вот за второе место в тотале отчаянная борьба идет между нашим Александром Логиновым и Кентеном Фейон Майе из Франции. Пока российский спортсмен опережает француза на 19 баллов. Однако соперник сегодня уйдет на старт третьим. В то время как Логинов – 9-м. С почти 20 секундным отставанием от француза. Так что задача Саши на сегодняшнюю гонку – как минимум не дать Майе опередить себя по ее итогам в общем зачете. Впрочем, в любом случае развязка этой серебряной разборки ожидает нас завтра, когда состоится заключительная гонка сезона – масс-старт.

Мужской пасьют, начиная с 19.15 покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.