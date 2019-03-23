Несколько десятков городов присоединились к всероссийской акции КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан

Акция в Москве на проспекте Сахарова собрала, по разным данным, от 2,5 до 5-ти тысяч участников. Митингующие говорили корреспонденту «Эха Москвы», что выйти на сегодняшнюю акцию их заставили экономические проблемы. Многие отмечали, что правительство и президент не выполняют свои обещания.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе своего выступления на сегодняшнем митинге потребовал распустить Центризбирком из-за отказа выдать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.