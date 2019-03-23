Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона, требуя провести второй референдум по Брекзиту

Как передает телеканал Скай.Ньюс, организаторы ожидают около миллиона участников. К демонстрантам присоединился, в том числе, мэр британской столицы Садик Хан. Он заявил, что запуск процедуры выхода Великобритании из Евросоюза нанес стране огромный ущерб.

Одновременно идет сбор подписей за отказ от Брекзита. Число подписавших соответствующую петицию на сайте парламента Великобритании приближается к 4,5 миллионам.