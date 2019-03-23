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18:10, 23 марта 2019

В Норвегии проходит заключительный этап Кубка мира по биатлону

Гонку преследования у женщин сегодня за явным преимуществом выиграла Анастасия Кузьмина из Словакии.

Кузьмина, выигравшая днем ранее спринт, имела солидное преимущество перед преследовательницами. Однако никакой расслабленности по этому поводу Настя себе не позволила. Напротив, безукоризненно отработав на всех четырех огневых рубежах, представительница Словакии финишировала в гордом одиночестве. Занявшей второе место немке Денис Херман Кузьмина привезла более полутора минут. Напомню, что по окончании сезона 34-летняя спортсменка планирует завершить свою спортивную карьеру. По крайней мере, в личных гонок Настя участвовать больше не будет. Но рассматривает возможность участия в эстафетах до тех пор, пока не будет найдена четвертая биатлонистка, которая и заменит трехкратную олимпийскую Чемпионку.

Лучшая из Россиянок – Екатерина Юрлова-Перхт – показала в пасьюте 15-й результат



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