В театре имени Моссовета сегодня простились с народным артистом России Анатолием Адоскиным

Он ушел из жизни в возрасте 91 года.

Гроб с телом Анатолия Адоскина был выставлен на сцене театра имени Моссовета. Звучала тихая музыка, неярко горел свет, а позади на большом экране плавно перелистывались фотографии артиста. Подняться на подмостки и попрощаться с ним мог любой желающий. Здесь не было почётного караула, оркестра и излишнего официоза, и может поэтому складывалось впечатление, что в зале собралась большая семья, которая потеряла родного человека.

Адоскин успел поиграть и в «Современнике» и в «Ленкоме», но большую часть своей жизни, а точнее больше 60 лет, отдал театру имени Моссовета. За эти годы актер успел стать его легендой – отметила актриса Ольга Кабо.

Адоскина вспоминали как чрезвычайно талантливого, воспитанного и образованного человека, а многие, описывая актера сегодня, делали ударение на слове «интеллигент». Это отметил и режиссер Андрей Кончаловский. Его письмо зачитали со сцены театра.

Адоскин был приглашен в труппу театра имени Моссовета в 1948-м году. В кино дебютировал в середине пятидесятых, в картине «Два капитана». Далее были фильмы «Она вас любит», «Девчата», «Семь стариков и одна девушка» и другие. В 1996-м ему присвоили звание «Народный артист России».

Анатолия Адоскина похоронили на Донском кладбище в Москве.