Z Архив новостей новости
5 1 6 7
18:08, 23 марта 2019

В театре имени Моссовета сегодня простились с народным артистом России Анатолием Адоскиным

Он ушел из жизни в возрасте 91 года.

Гроб с телом Анатолия Адоскина был выставлен на сцене театра имени Моссовета. Звучала тихая музыка, неярко горел свет, а позади на большом экране плавно перелистывались фотографии артиста. Подняться на подмостки и попрощаться с ним мог любой желающий. Здесь не было почётного караула, оркестра и излишнего официоза, и может поэтому складывалось впечатление, что в зале собралась большая семья, которая потеряла родного человека.
Адоскин успел поиграть и в «Современнике» и в «Ленкоме», но большую часть своей жизни, а точнее больше 60 лет, отдал театру имени Моссовета. За эти годы актер успел стать его легендой – отметила актриса Ольга Кабо.

Адоскина вспоминали как чрезвычайно талантливого, воспитанного и образованного человека, а многие, описывая актера сегодня, делали ударение на слове «интеллигент». Это отметил и режиссер Андрей Кончаловский. Его письмо зачитали со сцены театра.

Адоскин был приглашен в труппу театра имени Моссовета в 1948-м году. В кино дебютировал в середине пятидесятых, в картине «Два капитана». Далее были фильмы «Она вас любит», «Девчата», «Семь стариков и одна девушка» и другие. В 1996-м ему присвоили звание «Народный артист России».

Анатолия Адоскина похоронили на Донском кладбище в Москве.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины, когда сменится власть в Москве Он сказал, что честен в этом вопросе, у него нет плана по возвращению полуострова…

5 115 6 9707
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...

5 178 6 19684 16.03
Kобщество, ходорковский, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Эти два миллиона человек имели право уйти в Россию со своей землей Эти люди имели право на самостоятельное решение. Это их земля. Это не земля Петра Порошенко, это не земля Ющенко, это не земля Юлии Тимошенко…

5 452 6 45134 21.03
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто виноват в «торможении развития киевского метро»? После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, строительство метро набрало рекордные темпы…

5 169 6 18560 21.03
Kукраина, рф, политика, метро, строительство, фото, мнения
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 227 6 26015 17.03
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Караджич не более преступник, чем западные лидеры Их задача была развалить Югославию, развалить Балканскую федерацию. Потому что в ЕС не должно быть других федераций, кроме европейского Союза…

5 60 6 7349 21.03
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 218 6 28206 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 472 6 64172 17.03
Kрф, крым, политика
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 169 6 23791 20.03
#слушать 36:48 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Сталин в Крайстчерче Поверьте, реабилитация диктатуры ничем не моральней стрельбы по мечетям или экспансии ислама. Если это пока не так заметно, не обольщайтесь…

5 298 6 44965 19.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Людмила Нарусова: Я за патриотизм, но без военного привкуса Я не считаю, что это лучшее воспитание детей, патриотическое в том числе — учить детей метать гранаты…

5 67 6 10239 22.03
Блоги

+ Студенты Новой Зеландии станцевали боевой танец Маори в память о жертвах событий в Крайстчерче Студенты Новой Зеландии станцевали боевой танец Маори в память о жертвах событий в Крайстчерче В результате устроенной стрельбы в мечетях погибли 50 человек…

5 35 6 5715 19.03
Kтеракты, общество, новая зеландия, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Алексашенко: Крым – темная полоса в российской истории Россия, оставаясь страной-агрессором, страной, которая удерживает часть территорий чужих, не имеет шанса присоединиться к Европе. И вот этот водораздел будет расти…

5 252 6 41346 19.03
Kкрым, рф, украина, передачи, события
Интервью 2019

Геннадий Гудков гость: Геннадий Гудков политик

Быть в оппозиции – это по большому счету уже быть включенным в расстрельный список. Это выживание, абсолютная нищета; отсутствие рупора для обращения к народу…

5 32 6 5210 22.03
#слушать 49:21 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Станет ли в Казахстане лучше после ухода с поста Нурсултана Назарбаева?
5 34 6 5788 19.03
Блоги

Юлия Архипова пресс-секретарь Ассоциации Адвокатов России за Права Человека

Почему Сталин – царь? Катастрофа, которая пришла практически в каждую семью – репрессии…

5 32 6 5581 17.03
Kсталин, общество, события

Популярное за неделю

Новости

В Челябинске ОМОН ворвался в квартиру к пенсионеру из-за получения незаконной доплаты к пенсии Хотя речь идет о сумме в 1,5 тысячи рублей в месяц, для рейда был выделен целый отряд в десять человек…

5 58 6 45482
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Население в случае с «Платоном» или с мусоросжигательными заводами — это люди, которые будут всё больше нищать в то время, как люди, которые занимаются якобы обслуживанием их интересов, будут богатеть…

5 139 6 108208 16.03
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 227 6 25973 17.03
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Что ж вы орали «Уракрымнаш»? «Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли?..

5 1415 6 307369 18.03
Kобщество, рф, крым, политика, музыка, мнения
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Пенсионерам предлагают прожить на алименты | Набуиллина взялась за цыплят Пенсионерам предлагают прожить на алименты | Набуиллина взялась за цыплят Депутаты Госдумы предложили предпенсионерам пожить на алименты. Все-таки к 2021 в России по прогнозам Минтруда будет 700 тысяч безработных «предпенсионеров»...

5 86 6 149549 17.03
8читать ;смотреть
Kвидео, юмор, сатира, финансы, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7702436
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3956008

Сегодня в эфире