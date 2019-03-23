Марш с требованием провести второй референдум по вопросу о выходе из ЕС проходит в эти минуты в Лондоне

Колонна движется в сторону парламента, у которого пройдет митинг.

«Предоставьте решить народу» и «Мы требуем, чтобы решали люди» — два основных лозунга, под которыми от Гайд-парка стекаются к площади перед парламентом Великобритании митингующие. Газеты публикуют фотографии заполненных людьми улиц и скверов. Организаторы уже пишут о миллионе участников. В этом случае нынешняя акция почти в полтора раза превысила по масштабам октябрьскую демонстрацию против Brexit. И хотя на нынешнюю приглашены в том числе и сторонники выхода из Евросоюза, противников визуально гораздо больше. В их числе и мэр британской столицы Садик Хан.

Садик Хан еще выступит на митинге, как и первый министр Шотландии Никола Стерджен, а также еще ряд политиков. Ну, а незадолго до начала шествия организаторы рассказали, что петиция за отмену выхода из ЕС уже собрала в интернете более 4 млн. голосов.

Британский парламент на следующей неделе должен будет одобрить решение отложить Brexit с 29 марта на 22 мая.