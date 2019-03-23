Главреду газеты «Псковская губерния» Денису Камалягину и его коллеге А.Семенову не позволили улететь из Риги в Киев
Как сообщает «Радио Свобода», решение не пустить журналистов на борт принял сам венгерский авиаперевозчик WIZZ Air, без участия пограничной службы Украины. Лоукостер сослался на ограничения, установленные Украиной для россиян. Камалягин и Семенов летели на презентацию книги под названием «Россия и Украина. Дни затмения». Мероприятие должно состояться в Киеве сегодня. О запрете стало известно уже после онлайн-регистрации на рейс.