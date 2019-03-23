Суд в Москве отменил решение ЦК КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на зампреда Центризбиркома Николая Булаева. По его словам, решение Мещанский суд принял еще вчера. Между тем, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе своего выступления на сегодняшнем митинге в защиту социально-экономических прав граждан потребовал распустить Центризбирком из-за отказа выдать мандат Грудинину.

В свою очередь, Николай Булаев порекомендовал Геннадию Зюганову изучить решение суда, а не призывать к санкциям.