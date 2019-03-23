Всероссийская акция КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан прошла сегодня в десятках российских городов

Столичный митинг на проспекте Сахарова собрал от по разным оценкам 2,5 до 5 тысяч участников.

Митинг на Сахарова был разнородным по форме, но содержательно целостным. Здесь звучали патриотические песни застойной поры, рядом с юношами из комсомола шествовали люди пенсионного возраста, на сцене вручали партбилеты, говорили ельцинской поре и о невыполненных обещаниях нынешнего правительства, старательно избегая упреков в адрес Владимира Путина. На многочисленных растяжках — лозунги за социальную справедливость, повышение пенсий, народовластие, против роста цен, тарифов и нищеты. Сначала колонна с транспарантом на всю ширину проспекта прошла на встречу к сцене от гостиницы Ленинградская. Во главе – молодые люди, скандировавшие: «Ленин, Партия. Комсомол». Затем два часа выступлений коммунистических лидеров о десяти ударных шагах, о народных скрепах в опоре на триаду «Святая Русь, советская справедливость, новые технологии». Участники митинга рассказали, что выйти на протестную акцию их заставили экономические трудности. Многие отмечали, что правительство и президент не в состоянии выполнить свои же обещания. Например, — майские указы.

О социальных и политических требованиях со сцены заявил лидер московских коммунистов депутат Госдумы Валерий Рашкин. По его словам, первые лица государства ответственны за воцарившуюся в стране несправедливость и ложь.

Валерий Рашкин подчеркнул, что сегодня все государственные механизмы защищают класс капитала и буржуа. Собравшиеся довольно эмоционально приветствовали некоторых из выступавших, а в момент, когда на митинге после оглашения его резолюции солист хора имени Свешникова Александр Николаев запел композицию Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война», многие присоединились к хору, в который на минуту превратилась площадь.

В Петербурге на митинг против бедности и за экономические права вышли от 500 до полутора тысяч человек. Всего акции КПРФ прошли почти в полусотне российских городов.