Мещанский суд столицы отменил решение руководства КПРФ о передаче депутатского мандата Павлу Грудинину

Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Суд, по словам Булаева, еще накануне отменил решение президиума ЦК КПРФ о передаче освободившегося думского мандата экс-кандидату в президенты России. Решение было вынесено по заявлению экс-кандидата от коммунистов Бориса Иванюженкова, который на выборах 2016 шел шестым номером в региональной группе Московской области. У Грудинина в этом списке был номер 9. На сегодняшнем митинге в защиту социально-экономических прав граждан лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил о намерении добиваться выполнения решения в судах высшей инстанции и призвал к роспуску ЦИК. В адреса Николая Булаева Зюганов высказался жестком ключе, упрекнув в нечестности. Сам Булаев порекомендовал Зюганову ознакомиться с решением суда, а не призывать к санкциям в отношении Центризбиркома. По его словам столичный суд посчитал, что это решение коммунистов противоречит позиции Конституционного суда о порядке передачи мандата. Кроме того, на ЦИК судебным решением возложена обязанность передать мандат по очереди, следующему из предвыборного списка коммунистов.

В ближайшее время Центризбирком собирается передать мандат депутата Государственной думы 7 созыва члену Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.