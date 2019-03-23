В дагестанском Хасавьюрте с отравлением госпитализированы более 80 человек

Причиной вспышки кишечной инфекции предположительно стало загрязнение воды.

Всего с отравлением в Хасавьюрте в больницу попали 86 человек, в том числе 72 ребенка – сообщается на сайте дагестанского Минздрава. Врачи оценивают их состояние преимущественно как легкое, отмечается, что «тяжелых» пациентов нет. Пострадавшие получают помощь в полном объеме, в распоряжении медиков есть все необходимые лекарства.

Расследованием причин произошедшего уже занимаются специалисты Роспотребнадзора. По предварительным данным источником отравления могла стать вода. В связи с этим республиканские власти призвали население пить только бутилированную и кипяченую воду и чаще мыть руки. Для профилактических бесед с жильцами подомовой обход должны провести молодые медики и волонтеры.

В начале марта в Дагестане с признаками отравления были госпитализированы 22 воспитанника детского сада и двое взрослых. Они почувствовали себя плохо после очередного приема пищи.