Глава Минкультуры Владимир Мединский раскритиковал заявления музыканта Сергея Шнурова

Министр сказал, что лидер группы «Ленинград» просто не понимает, что говорит, — пишет РБК. Накануне Сергей Шнуров выступил в Госдуме на парламентских слушаниях, посвященных законопроекту о культуре. Перед заседанием музыкант сказал, что будет настаивать на роспуске Минкульта и добавил, что в нормальных странах нет министерства культуры. Мединский, комментируя эти слова, сказал, что главы министерств культуры Франции, Италии, Турции, Китая и Великобритании очень удивились бы, если бы услышали, что их нет.