В японской Сайтаме подходит к концу Чемпионат мира по фигурному катанию

Российская сборная уверенно опередила всех в неофициальном медальном зачете.

Итоги турнира прежде всего спортивные. Поскольку апофеоз турнира –показательные выступления – пройдут завтра.

Но уже можно сказать, что российские фигуристы проявили себя в Японии с самой лучшей стороны.

Сегодня знаковое событие произошло в танцах, где наша страна вновь вернулась в мировую элиту. Подтверждение тому — серебро Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и четвертое место Александры Степановой и Ивана Букина. Победу же здесь в очередной раз праздновали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. У мужчин, которые завершили произвольный прокат только что, чемпионом мира стал Нейтон Чен из США. Лучший из наших – Михаил Коляда, показал шестой результат.

Всего же в коллекции российских фигуристов – 5 медалей Чемпионата мира. У занявших второе место американцев – 3 награды.