В подмосковном аэропорту «Домодедово» голый мужчина попытался проникнуть на борт самолета

Очевидец происшествия рассказал, что пассажир уже прошел регистрацию, как вдруг начал раздеваться. Мужчина снял с себя все вещи, остался голым и побежал. Как передает телеканал «РЕН ТВ»: пассажир кричал, что голый, потому что одежда ухудшает аэродинамику. И без одежды ему будет ловчее лететь.

Посадку пришлось приостановить и вызвать полицию, сообщил представитель пресс-службы МВД на транспорте Вячеслав Андреев.

Вылет самолета «Уральских авиалиний» в Симферополь был задержан на 15 минут.