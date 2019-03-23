Всероссийская акция КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан прошла сегодня в десятках российских городов

Столичный митинг на проспекте Сахарова собрал от по разным оценкам 2,5 до 5 тысяч участников.

Участники митинга рассказали нашему корреспонденту, что выйти на протестную акцию их заставили экономические трудности. Многие отмечали, что правительство и президент не в состоянии выполнить свои же обещания.

Акции коммунистов состоялись более чем в полусотне городов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе своего выступления на сегодняшнем митинге потребовал роспуска Центризбиркома из-за отказа выдать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.