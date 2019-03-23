Навальный пожаловался на слежку, которая, как он считает, организована по заданию бизнесмена Пригожина

Глава ФБК Алексей Навальный пожаловался на постоянную слежку, которая, как он считает, организована по заданию близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Навальный опубликовал в Инстаграме видеозапись, на которой два молодых человека идут а ним следом и фотографируют. По словам политика, Пригожин организовал опорные пункты у его дома и возле офиса Фонда борьбы с коррупцией. «Иду на работу — они за мной. Иду с работы – они за мной. Встречаюсь с кем-то в кафе офисного центра – стоят рядом со столиком и снимают», — рассказал Навальный. Он добавил, что слежка организована также за Любовью Соболь – автором расследования о деятельности Пригожина и юридическим представителей матерей, чьи дети пострадали от некачественной еды в школе.