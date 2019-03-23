Мединский: «Сергей Шнуров просто не понимает, о чем говорит, когда предлагает разогнать Минкультуры»

«Сергей Шнуров просто не понимает, о чем говорит, когда предлагает разогнать Минкультуры», — об этом заявил министр Владимир Мединский на московском культурном форуме. «Министерства культуры есть везде, во всех странах. Тяжелее найти страну, где нет министерства или агентства по культуре, или департамента, чем страну, где они есть», — сказал Мединский, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Шнуров, который является членом общественного совета при думском Комитете по культуре, заявил, что ни в одной нормальной стране нет министерства культуры.