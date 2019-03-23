По регионам собирают деньги на установку в Москве статуи архангела Михаила, которого СК считает своим покровителем

В Башкирию поступило письмо из столицы о сборе пожертвований. Руководителей следственных отделов республики обязали до 25 марта собрать деньги с сотрудников. Рекомендуемый размер пожертвований – 1,5% от месячного заработка, — сообщает ГТРК Башкортостан. В региональном следственном комитете «Эху» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, посоветовав обратиться в федеральное ведомство. Между тем, источники «Эха» в следственных органов подтвердили, что с сотрудников собирают на памятник от 500 до 1000 рублей.