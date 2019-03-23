В Москве сегодня простились с народным артистом России Анатолием Адоскиным. Траурная церемония прошла в Театре имени Моссовета, где он служил более 60 лет.

Актриса Валентина Талызина отметила, что для многих в театре Адоскин был настоящим наставником.

Режиссер Андрей Кончаловский отметил доброту и мягкость актера. Его письмо зачитали на гражданской панихиде.

Анатолий Адоскин скончался в среду. Ему был 91 год. На его счету множество театральных ролей, а также роли в десятках кинофильмов — таких, как «Два капитана», «Собака Баскервилей», «Братья Карамазовы». «Семь стариков и одна девушка».