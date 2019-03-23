МВД: Около 2,5 тысяч человек приняли участие в митинге в защиту социально-экономических правна проспекте Сахарова

Около 2,5 тысяч человек, по оценкам МВД, приняли участие в митинге в защиту социально-экономических прав, который прошел на проспекте академика Сахарова. Акция согласована. Полиция и Росгвардия, как сообщает наш корреспондент, вела себя лояльно и с интересом слушала выступающих. Участники митинга призвали к отставке президента Путина, раскритиковали пенсионную реформу, а также выразили поддержку Павлу Грудинину, которому Центризбирком отказался выдать депутатский мандат.

Первые лица государства ответственны за положение тотальной несправедливости в России, — сказал депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

Рашкин подчеркнул, что все государственные механизмы защищают класс капитала и буржуа.