Муфтии РФ призывают мусульман не выходить на несанкционированные акции памяти в результате терактов в Новой Зеландии

Российские муфтии призывают мусульман не выходить на несанкционированные акции памяти погибших в результате терактов в мечетях Новой Зеландии, — пишет газета «Коммерсант». Зампред совета муфтиев России Рушан Аббясов рассказал, что в соцсетях верующих призывают собраться завтра возле московского Кремля и грозненской мечети. Отмечается, что после теракта в редакции Шарли Эбдо на акции протеста вышла вся Европа — мусульмане тоже должны показать свою сплоченность. Аббясов заявил, что считает неправильным возлагать вину за теракты на определенные государства, религии или организацию. Мусульмане должны соблюдать законы и не поддаваться на провокации.