В Томске арестован глава местного управления ФССП Иван Конгаров, которого подозревают в присвоении денег. Он заключен под стражу на два месяца. По данным следствия, главный пристав региона давал указание своим подчиненным оформлять приказы на премирование сотрудников, а затем снимать деньги со счета и передавать ему. Таким образом он присвоил около семисот тысяч рублей. Конгаров частично признал свою вину, сообщает Интерфакс.