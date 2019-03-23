Полиция и ОМОН устроили обыск в квартире 58-летнего жителя Челябинска по делу о незаконной доплате к пенсии

Полиция и ОМОН устроили обыск в квартире 58-летнего жителя Челябинска Сергея Зарубы по делу о незаконной доплате к пенсии полтора тысяч рублей. По словам пенсионера, к нему в квартиру пришло около десяти человек. Пожилого мужчину поставили лицом к стене, заставили поднять руки, расставить ноги и нацелили на него оружие, — сообщает Znak.com. Затем Зарубу отвезли в отдел полиции и сообщили, что с 2017 года он получал доплату а неработающего сына-студента. Однако, эти выплаты могут получать только неработающие пенсионеры, а Заруба руководил товариществом собственников недвижимости. За это время он получил 22 тысячи рублей. Сергей Заруба говорит, что просил прекратить эти выплаты, но от него потребовали собрать полный пакет документов. Пенсионер предлагал предъявить копию трудового договора и трудовой книжки или принести протокол собрания собственников. В управлении МВД по Челябинску сообщили, что Заруба – подозреваемый по уголовному делу о мошенничестве, поэтому у него провели обыск.