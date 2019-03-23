Российские истребители дважды за сутки поднимались в воздух из-за американских бомбардировщиков над Балтийским морем

Российские истребители Су-27 дважды за сутки поднимались в воздух из-за американских бомбардировщиков над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство Обороны. Когда именно это произошло, не уточняется. В ведомстве только отметили, что с 14 марта американские самолеты семь раз летали над Балтийским морем. Бомбардировщики ВВС США находились в воздушном пространстве над нейтральными водами.