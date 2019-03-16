Кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский спрогнозировал возврат Крыма после смены власти в России

Шоумен также рассказал о том, как в случае избрания собирается решать проблему Донбасса.

Для урегулирования ситуации на востоке Украины нужны переговоры с Россией при посредничестве ЕС и США. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью местному телеканалу ICTV. Отвечая на вопрос журналиста, кандидат в президенты отметил, что не видит иного пути решения этого вопроса, кроме дипломатического. Тема возвращения Крыма, по мнению Зеленского куда сложней – там переговоры не помогут. Полуостров снова окажется под юрисдикцией Киева только после смены власти в России, сказал кандидат.

На это высказывание уже отреагировали в Госдуме. Депутат от Крыма Руслан Бальбек сказал, что фраза Зеленского – это «предложение украинцам подождать неопределенный период времени». Слова депутата приводит РИА Новости. Бальбек отметил, что украинский актер – единственный претендент на кресло президента, который нашел в себе силы сказать избирателям, что «ни кина, ни Крыма» не будет.

Послы стран Большой семерки направили письмо главе МВД Украины, предупредив о возможном срыве президентских выборов, которые пройдут в стране на следующей неделе. Об этом сообщает Радио Свобода, публикуя выдержки из послания. В нем дипломаты просят принять меры против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать голосование и узурпировать украинскую национальную полицию. Радио Свобода уточняет, что речь идет о Национальном корпусе и национальных дружинах. Эти группы, причастные к инцидентам с применением насилия, зарегистрировались в качестве наблюдателей на выборах.

Митинг украинского «Национального корпуса» пройдет сегодня на киевском Майдане. Националистическая группировка собирается провести мирную демонстрацию, которая не приведет к крупным последствиям и беспорядкам. Такое мнение «Эху» высказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Власти Украины не заинтересованы в том, чтобы протесты превращались в радикальные выступления, и не допустят этого, добавил Вадим Карасев.

Выборы президента состоится на Украине в следующее воскресенье, 31 марта.