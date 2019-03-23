Всероссийская акция против ухудшения жизни проходит сегодня в ряде российских городов

Столичный митинг на проспекте Сахарова собрал несколько тысяч человек.

Проспект Сахарова сегодня утопал в алых флагах и растяжках с лозунгами «Наша цель — социальное государство и народовластие!», «Человеку труда — достойную жизнь!», «Рост цен и тарифов — под общественный контроль!», «20 миллионов за чертой бедности – позор правительства!», «Нищий пенсионер – позор государства!».

Сначала колонна с таранспарантом на всю ширину проспекта прошла на встречу к сцене. В последующий час с нее последовательно прозвучали патриотические песни и выступления лидеров коммунистов. Геннадий Зюганов произнёс речь о программе реального развития КПРФ, напомнил о десяти ударных шагах коммунистов и о ситуации вокруг отказа ЦИК передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину. Зюганов заявил, что партия будет добиваться отмены этого решения через суд. Сам Грудинин, выступивший после, на намерении идти в тяжбе до конца не настаивал. Зюганов завершил выступление, выдвинув триаду: «Святая Русь, Советская справедливость, новые технологии». О социальных и политических требованиях со сцены заявил и лидер московских коммунистов Валерий Рашкин. Собравшиеся горячо его приветствовали, а в момент, когда на митинге через звукоусиливающее аппаратуру включили композицию «Священная война», многие присоединились к этому многотысячному хору.

Акции коммунистов сегодня проходят более чем в полусотне городов страны.