В Москве произошла массовая драка возле одного из бизнес-центров

Столкновения случились в Академическом районе минувшим вечером. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. О причинах драки не сообщается. Известно только, что один человек был ранен из травматического пистолета, другой избит — у него поврежден глаз. Пострадавшие были госпитализированы. Остальных участников драки (сколько именно их было, не уточняется) доставили в ОВД. Против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.