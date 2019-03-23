В Татарстане бюджетникам запретили заряжать сотовые телефоны и ноутбуки на работе, чтобы сэкономить на электроэнергии. Такое распоряжение подписал глава Балтасинского района республики. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда – Казань». Запрет касается также электрических чайников. В пресс-службе районного исполкома подлинность документа газете подтвердили и сказали, что это обычная практика, которая применяется не только в Татарстане.