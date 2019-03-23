Неизвестные зовут российских мусульман на акции памяти погибших в результате нападений на мечети в Новой Зеландии

Духовенство предостерегает от участия в митингах, которые не были согласованы.

Не поддаваться на провокации и воздержаться от действий, которые могут привести к беспорядкам – такой призыв распространяют среди единоверцев Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман. Верующие не должны нарушать законы своего государства и сеять смуту, говорится в обращении обеих организаций. Об этом же накануне в мечетях говорили и муфтии, сказал газете «КоммерсантЪ» зампред Совета Рушан Аббясов. По данным священнослужителей, неизвестные через мобильные приложения-мессенджеры зовут мусульман на акции памяти. Они, якобы, должны пройти завтра у стен московского Кремля, а также у мечети в Грозном. Верующим предлагают так почтить память убитых в двух мечетях новозеландского Крайстчерча, где австралиец Брентон Тарант открыл огонь по собравшимся на молитву. Жертвами нападения неделю назад стали 50 человек. По словам авторов сообщений, о которых пишет «КоммерсантЪ», 4 года назад после нападения террористов на редакцию Charlie Hebdo в Париже, митинговала вся Европа, и мусульмане должны показать всему миру свою сплоченность.

Акция памяти убитых в Новой Зеландии уже прошла неделю назад в Грозном. Ее инициаторами стали общественные организации и республиканское министерство по делам молодежи. Сообщалось, что в ней участвовали около 300 человек.