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13:00, 23 марта 2019

Расследование Боба Мюллера официально завершено — офис спецпрокурора направил отчет о расследовании в Минюст США

Расследование Боба Мюллера официально завершено — в пятницу офис спецпрокурора направил отчет о расследовании в Минюст США.

Новость, которую ждали последние 22 месяца — именно столько длилось расследование Боба Мюллера, стала известна вчера, около пяти вечера по вашингтонскому времени — спецпрокурор направил отчет об итогах расследования в Минюст США. Документ был доставлен сотрудниками службы безопасности Мюллера заместителю Генпрокурора Роду Розенштайну, который в течение нескольких минут направил документ Генпрокурору США Уильяму Барру (здания ФБР и Минюста находятся в Вашингтоне через дорогу, на Пенсильвания Авеню). Барр после этого уведомил Конгресс США и Белый Дом. Пресс-служба Белого Дома заявила, что не знала заранее о том, что Боб Мюллер готовится представить отчет об итогах расследования в пятницу.

Комментируя отчет Мюллера, Минюст заявил, что он «всеобъемлющий» и что Генпрокурор Барр намерен обсудить с Мюллером и Розенштайном, что из этого отчета следует сделать доступным для Конгресса и/или широкой публики. По закону, Боб Мюллер обязан был предоставить отчет о расследовании в Минюст, в Генпрокурор уже сам решает, на свое усмотрение, в каком объеме представлять документ в Конгресс — или не представлять вообще, и публиковать ли его для широкой публики. Часть итогов расследования может быть засекречена по усмотрению Генпрокурора, но это будет невозможно сделать без консультаций с американскими спецслужбами.

Борьба за опубликование отчета Мюллера может стать новой битвой демократов с Дональдом Трампом. Несмотря на то, что президент США не далее как в среду заявил, что он приветствует опубликование отчета — «пусть он выйдет, пусть люди увидят — это на усмотрение Генпрокурора». За неделю до того Трампа заявлял, что «не должно быть никакого отчета Мюллера». CNN со ссылкой на источники в Белом Доме сообщает, что в последнюю неделю там царили оптимистичные настроения в отношении отчет Мюллера — по неизвестной причине люди из окружения Трампа уверены, что никаких обвинения против президента в нем не будет.

В интервью телеканалу Фокс Ньюс вчера Трамп снова заявил, что не было никакого сговора, что все расследование — заговор против него, и что общественность не поддержит обвинения в воспрепятствовании правосудию. Мюллер расследовал этот аспект, после увольнения Трампом главы ФБР Джеймса Коми, возможный сговор штаба Трампа с Россией, а также любые другие преступления, о которых спецпрокурору стало известно в ходе расследования.

За почти два года расследования Боб Мюллер предъявил 34 криминальных обвинения, в том числе шести бывших соратникам Трампа и сотрудникам его избирательного штаба.



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