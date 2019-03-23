КПРФ проводит сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан. Митинги проходят почти в пятидесяти городах. В Москве участники акции собрались на проспекте Сахарова.

На трибуне митинга — Геннадий Зюганов, Павел Грудинин, Валерий Рашкин и другие. Все выступления посвящены борьбе с антисоциальной политикой властей. Под трибуной лозунг: «Не простим власти унижения пенсионной реформой.



На акции будет затронут и вопрос отказа Центризбиркома выдавать депутатский мандат Павлу Грудинину. Лидер партии Геннадий Зюганов ранее заявил, что противодействие Грудинину носит политический характер. При этом он пользуется широкой народной поддержкой.

На президентских выборах Павел Грудинин набрал больше 11% голосов.