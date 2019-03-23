В Челябинске минувшей ночью был ранен полицейский

В него стрелял 36-летний нетрезвый мужчина. Перед этим он же из травматического оружия стрелял в другого гражданина. Когда полицейские потребовали от нападавшего бросить пистолет, мужчина выстрелил уже в правоохранителя. Сотрудник полиции сначала сделал предупредительный выстрел, а затем ранил нападавшего в ногу. и полицейский, и преступник были доставлены в больницу. По предварительному заключению прокуратуры и полиции, применение оружия сотрудником полиции было правомерным, а руководство областного управления МВД хочет наградить сотрудника ведомственной наградой «За доблесть в службе», — сообщает региональное интернет-издание 74chel.ru.