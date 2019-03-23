Прощание с актёром Анатолием Адоскиным проходит в Театре имени Моссовета
Народный артист России умер на 92-м году жизни. Кинозрителям Анатолий Адоскин известен по ролям в фильмах «Девчата», «Два капитана», «Семь стариков и одна девушка» и другим.
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Народный артист России умер на 92-м году жизни. Кинозрителям Анатолий Адоскин известен по ролям в фильмах «Девчата», «Два капитана», «Семь стариков и одна девушка» и другим.
Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...