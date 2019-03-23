Макрон: Французская армия не будет использоваться для подавления уличных протестов

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон. Он назвал ложными слухами сообщения французских СМИ о том, что в эти выходные к обеспечению безопасности на акции «Желтых жилетов» могут быть привлечены армейские подразделения.

Сообщалось, в частности, что в центре Парижа сегодня будет находиться около пяти тысяч солдат. При этом отмечалось, что они не обладают необходимыми навыками для охраны общественного порядка: вооружены штурмовыми винтовками, не предназначенные для противодействия уличным протестам.

Последние протесты во Франции показали, что администрации и полиции нужно изменить тактику. Об этом сказал премьер-министр страны Эдуард Филипп.

Протесты желтых жилетов продолжаются во Франции с середины ноября.