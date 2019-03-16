По регионам собирают деньги на установку в Москве статуи архангела Михаила, которого СК считает своим покровителем

В Башкирию поступило письмо из столицы о сборе пожертвований. Руководителей следственных отделов республики обязали до 25 марта собрать деньги с сотрудников. Рекомендуемый размер пожертвований – 1,5% от месячного заработка, — сообщает ГТРК Башкортостан.

Это сообщение вызывает множество вопросов, — сказал в эфире «Эха» дьякон Андрей Кураев:

-Вот интересно — в одном таком документе указывается размер в полтора процента месячного заработка, а в другом сумма четко указана: по полторы тысячи рублей с носа. Полагаю, что в целом это одно и то же, поэтому очевидно, что надо исходить из того, что средняя зарплата аппарата Следственного комитета такова, что полторы тысячи рублей это полтора процента их зарплаты. Значит, получается за 200 тысяч зарплата?..

В общем, конечно, все это на самом деле странно и по нынешним временам довольно смешная практика объявлять тех или иных святых, тем паче Ангелов, покровителями тех или иных ведомств…

То есть, спрашивается – а мнение самих патронов спрашивали? Каким образом удалось узнать согласие Архангела Михаила «хорошо, буду покровительствовать нашим капитанам Анискиным»?

Андрей Кураев отметил, что согласование этой детали с главой церкви в данном случае может быть не так весомо, поскольку патриарх не может связаться напрямую с Царством Небесным.