Российское телевидение относится к Петру Порошенко более критически, чем к Юлии Тимошенко

С начала этого года основные федеральные телеканалы упоминали президента Украины почти 900 раз. При этом 23% сообщений носили негативный характер. О экс-премьере Украины Юлии Тимошенко сообщают гораздо реже (около 300 раз), но негатива только 8%. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы «Медалогия», которые получило «Эхо Москвы». Что касается лидера предвыборной гонки на Украине, шоумена Владимира Зеленского, то по нему такой аналитики нет.