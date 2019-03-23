Лидер предвыборной гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины, когда сменится власть в Москве. Он сказал, что честен в этом вопросе, у него нет плана по возвращению полуострова. В интервью телеканалу ICTV Зеленский заявил также, что не верит в работоспособность Минских соглашений в их текущем варианте. Что касается возврата Донбасса под контроль Киева, то существует два сценария: первым шагом должно стать масштабное информирование жителей Донбасса о политической жизни на Украине при помощи специального международного телеканала. Кроме того, Киев должен платить пенсии жителям конфликтных регионов. «Да, это большая потеря для бюджета, но Луганск и Донбасс – тоже наша страна», — сказал Зеленский.