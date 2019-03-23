Внуки маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены обратиться в Следственный комитет из-за шутки на телеканале ТНТ

Недовольство вызвала одна из сцен в шоу Comedy Woman.

Участники развлекательной передачи оскорбили память всех, кто совершил подвиг во время Великой Отечественной войны, считает внук советского маршала Баграмяна Иван. В одном из роликов шоу Comedy Woman участника программы Наталья Медведева рассказывала, как она хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. В интервью телеканалу 360 Иван Баграмян отметил, что вдобавок ко всему авторы этой сцены попросту не владеют материалом:

«Сценарист, который писал этот текст для актеров, он сам не владеет ситуацией, потому что могила наркома Ежова находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян. А те попытки повлиять и приписать попытки того, чего не было, оставим это на совести авторов сценария»

Заявление в Следственный комитет, по словам Ивана Баграмяна, будет подано через Фонд памяти полководцев Победы. Он объединяет более 60 семей командующих армией во время войны. И, как подчеркнул внук советского маршала, старается бороться с такими фальсификациями и дискредитацией. Ранее в СК обращался внук генерала Дмитрия Карбышева. Поводом стала шутка, которую произнесла та же актриса Медведева о «замерзшем духе» генерала, который погиб в плену у нацистов.

Сама Медведева ранее извинилась за шутку о Карбышева. Она пояснила, что участники лишь произносят текст, который пишут для них авторы.