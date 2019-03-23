Дмитрий Медведев распорядился до начала лета разработать концепцию нового кодекса об административных правонарушениях

Поручение опубликовано на сайте кабинета министров.

Концепция нового Кодекса будет подготовлена с участием заинтересованных органов госвласти и экспертных организаций к 1 июня. Отвечать за новый документ будут Минюст и Минэкономразвития, перед которыми поставлена задача актуализировать правовое регулирование в сфере административной ответственности. Последняя редакция кодекса была одобрена 18 лет назад, в конце декабря 2001-го. Впрочем, изменения в документ вносились активно и постоянно. Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявлял, что действующая редакция КоАП нуждается в замене из-за большого количества поправок, которые вносятся в него. Только в начале этой недели были опубликованы несколько Федеральных законов, четыре из которых предполагают добавление в КоАП одной новой статьи и изменения в пятнадцати уже существующих статьях Кодекса, ряд новых статей вступят в силу еще до конца марта.

Координировать разработку кодекса поручено руководителю аппарата правительства вице-премьеру Константину Чуйченко.