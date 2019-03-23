Российскую лыжницу Юлию Белорукову деквалифицировали на соревнованиях в Квебеке за то, что она ударила палкой свою соперницу из Швеции Фриду Карлсон. Инцидент произошел на соревнованиях по коньковому спринту Кубке мира. Российская сборная опротестовала это решение, заявив, что причиной поступка Белоруковой было поведение шведской лыжницы, которая не пускала ее вперед и дважды ткнула палкой ей в лицо, сообщает портал Спортс.ру. Юлия Белорукова прокомментировать ситуацию отказалась.