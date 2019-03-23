В Кемерово суд запретил полицейскому Андрею Трофимову носить бороду

Об этом пишет газета «Коммерсант». Ранее начальство Трофимова привлекло его к дисциплинарной ответственности за неопрятный внешний вид. Полицейский подал в суд, утверждая, что борода – это национальный обычай и обязательный атрибут православного мужчины. Суд при выносе решения сослался на закон о внутреннем распорядке в рядах МВД. Между тем, в центральном аппарате ведомства говорят, что никаких запретов на бороды не существует – есть только рекомендации. Например, в кавказских республиках, где бороды носит подавляющее число полицейских, подобные запреты вообще невозможны.