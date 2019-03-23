Макрон: Французская армия не будет использоваться для подавления уличных протестов
Французская армия не будет использоваться для подавления уличных протестов. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон. Он назвал ложными слухами сообщения французских СМИ о том, что в эти выходные к обеспечению безопасности на акции «Желтых жилетов» могут быть привлечены армейские подразделения. Сообщалось, в частности, что в центре Парижа сегодня будет находиться около пяти тысяч солдат. При этом отмечалось, что они не обладают необходимыми навыками для охраны общественного порядка: вооружены штурмовыми винтовками, не предназначенные для противодействия уличным протестам.