В Приморском крае арестованы двое последователей «Свидетелей Иеговы»*

Также сообщается об обысках и задержаниях в Амурской области и Крыму.

Двое Свидетелей Иеговы* из поселка Лучегорск Приморского края были задержаны еще в конце прошлой недели, а спустя несколько дней отправлены в СИЗО. Как сообщается на сайте организации, мужчины – фигуранты дела об экстремизме. Отмечается, что далее волна уголовных преследований переместилась вдоль китайской границы в Амурскую область. Позавчера в городе Зея силовики провели по меньшей мере пять обысков в домах местных жителей, которых считают Свидетелями Иеговы*. За день до этого сотрудники ФСБ нагрянули в дома верующих в крымских городах Ялта и Алупка.

По данным организации сейчас в тюрьмах по всей стране содержатся 25 последователей «Свидетелей Иеговы»*, еще больше находятся под домашним арестом.

Весной позапрошлого года деятельность организации была запрещена Верховным судом по иску Министерства юстиции, которое признало ее экстремистской.

В феврале массовые обыски прошли у сторонников «Свидетелей Иеговы»* в Сургуте. Задержанные жаловались на пытки со стороны силовиков.

*Деятельность организации запрещена на территории России.