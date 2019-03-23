Российских мусульман призывают воздержаться от несогласованных акций памяти погибших в теракте в Новой Зеландии

Эти выступления, как сообщается, готовятся завтра в Москве и Грозном.

Рассылка с анонсами митингов идет в мессендежрах. Неизвестные зовут верующих собраться в воскресенье у Кремля в Москве и в Грозном у мечети, пишет газета «КоммерсантЪ». Авторы посланий напоминают, что после теракта в редакции Charlie Hebdo 4 года назад, на акцию протеста вышла вся Европа, рассказал изданию первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. В самом Совете напомнили, что эти акции не были разрешены. Священнослужители просят единоверцев соблюдать законы и не поддаваться на провокации. Протест выражать надо только в рамках правового поля, нельзя толкать народ на беззаконные действия и беспорядки, подчеркнул Аббясов. С такими же призывами накануне выступили во всех мечетях муфтии.

Кстати, акция памяти жертв нападения в Новой Зеландии уже прошла в Грозном в минувшую субботу. По данным агентства ТАСС, она собрала сотни молодых людей.

Неделю назад 28-летний белый австралиец Брентон Таррант открыл огонь в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Были убиты 50 человек.