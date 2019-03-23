Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование связанное с обвинениями в адрес Трампа о сговоре с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер официально завершил расследование связанное с обвинениями в адрес Дональда Трампа о сговоре с Россией. Оно продолжалось в течение двух лет. Роберт Мюллер завершит свою работу на посту спец-прокурора в ближайшие дни, — сообщает ТАСС.

Содержание и основные выводы доклада пока не оглашаются. Материалы расследования переданы генпрокурору Уильяму Барру. Он пообещал после изучения передать основные выводы Конгрессу, а затем опубликовать их.