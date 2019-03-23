Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию будут разыграны медали в мужском одиночном катании и танцах на льду

Надежды местной публика на триумф знаменитого Юдзуру Ханю могут и не сбыться.

После короткой программы Ханю только третий, он проигрывает сразу двум американцам Нэтану Чену и Джейсону Брауну, причем Чену почти 13 баллов. Без ошибок лидера ситуацию не исправить. Что же до россиян, то десятку замыкает Михаил Коляда, а Александр Самарин занимает и вовсе 20 место. Единственный, к кому нет претензий, Андрей Лазукин, попавший в команду в последний момент. Для него 11 строчка – грандиозный успех. В танцах две российские пары занимают места в тройке. Серебряные призеры чемпионата Европы этого года Александра Степанова и Иван Букин пока уступают Виктории Синициной и Никите Кацалапову, которые на континентальном первенстве остались четвертыми. Между нашими дуэтами меньше балла, поэтому изменения вероятны. Ну а лидируют, как им и положено обладатели всех титулов в современном фигурном катании французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Произвольную программу в исполнении сильнейших танцоров покажет Первый канал , начиная с 10 часов 10 минут. Соревнования лидеров в мужском одиночном катании можно будет посмотреть на Матч ТВ с 13 часов.