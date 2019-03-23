Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал не использовать армию для наведения порядка в ходе уличных протестов

Подобные слухи он назвал ложными.

О том, что к обеспечению безопасности в ходе протестов «желтых жилетов» во Франции могут быть привлечены армейские подразделения стало известно на этой неделе.

Люди в желтых жилетах выйдут на улицы французских городов также, как делали это во все субботы, начиная с ноября прошлого года. Однако сегодня их встретит не только полиция, но и сотрудники спецподразделения «Сантинель». Бойцы, изначально используемые в антитеррористических операциях, должны усилить охрану официальных учреждений и некоторых ключевых точек в городах. Так власти попытаются снизить последствия возможных беспорядков, которыми нередко заканчиваются манифестации «желтых жилетов». Ранее им запретили проводить демонстрации в определенных кварталах французских городов. В частности в Париже ограничения коснулись Елисейских полей. В прошлый раз этот район стал эпицентром столкновения граждан с полицией.

Власти хотят отделить активистов «желтых жилетов» от примкнувших к ним ультрарадикалов. «Если вы поддерживаете насилие, преступление, грабежи и поджоги, то вы больше не манифестант. Вы — подстрекатель» — сказал официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

Хотя по сравнению с началом движения «желтых жилетов», количество участников уличных акций с каждыми выходными снижается, в них все еще принимают участие десятки тысяч человек.