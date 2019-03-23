В Самаре сегодня пройдёт очередной митинг против «мусорной реформы», вызывающей всё большее возмущение горожан
Субботняя акция местного отделения КПРФ против введения «мусорного налога» состоится на промышленной окраине города. Полностью подконтрольная губернатору Азарову администрация Самары отказалась согласовать акцию в гайд-парке в сквере «Родина» из-за внезапной необходимости «ворошения снега». Но чиновники всё-таки разрешили горожанам собраться в 12 часов у бывшего Дворца спорта Авиационного завода, недалеко от метро «Безымянка». Стоит заметить, что в городе растёт возмущение увеличением сразу в несколько раз тарифов на вывоз мусора, обилием ошибок и путаницей в квитанциях, а также комиссией при их оплате. В Самарской области мусорным оператором-монополистом назначена компания, которую связывают со структурами госкорпорации Ростех. «На сегодняшнем митинге, кроме мусорной темы и падения уровня жизни людей, будет высказана поддержка Грудинину», — сообщил устроитель акции, губернский депутат Матвеев.
Предыдущие митинги против «мусорной реформы» собирали в Самаре несколько сотен человек.