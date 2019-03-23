Всероссийская акция против ухудшения жизни пройдет сегодня в ряде российских городов

Ее цель — добиться достойных зарплат и пенсий.

Организатором выступила партия КПРФ, акция получила название «Защитим социально-экономические права граждан!» Коммунисты обращают внимание на то, что благосостояние россиян в последние годы серьезно ухудшилось: цены растут, зарплаты не повышают, а индексация пенсий не покрывает инфляцию. Кроме того, увеличиваются налоги и тарифы на ЖКХ, отмечают инициаторы протеста. Их цель – вывести на улицы как можно больше людей, чтобы показать властям необходимость перемен. Среди городов, которые поддержат акцию, Самара, Нижний Тагил и Петрозаводск. Основные лозунги участников: «Наша цель — социальное государство и народовластие!», «Человеку труда — достойную жизнь!», «Рост цен и тарифов — под общественный контроль!», «20 миллионов за чертой бедности – позор правительства!», «Нищий пенсионер – позор государства!».

Акция КПРФ согласована с властями.