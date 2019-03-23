Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал не использовать армию для наведения порядка в ходе уличных протестов

Подобные слухи он назвал ложными. «Те, кто пытается испугать население, неправы», — сказал Макрон на пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе.

О том, что к обеспечению безопасности в ходе протестов «желтых жилетов» во Франции могут быть привлечены армейские подразделения стало известно на этой неделе. Как сообщалось, всего к охране центра Парижа планируется привлечечь порядка 5 тысяч солдат.